5月整体访港旅客按年增3% 内地过夜旅客增幅明显--旅发局

路透香港6月30日 - 香港旅游发展局周五公布，5月整体访港旅客按年上升3%，其中内地旅客增3.8%，两者均连续三个月回升。

旅发局表示，5月过夜旅客人次按年增加6.7%，其中中国内地过夜旅客增幅达10.3%，非中国内地旅客微升0.5%。

5月份整体访港旅客为458.7万人次，去年同期为445.3万；其中中国内地旅客占约75%，约为345万人次。

今年首五个月，整体访港旅客按年升3.2%，达约2,361万人次，其中内地旅客升幅3.4%，约为1,779万。

访港旅客数目连续三个月录得反弹，带动零售销售数字也逐渐回升。周四公布的5月零售业总销货值按年升0.5%，较4月份0.1%的升幅加快，受惠访港旅游业相对改善和本地消费需求。

5月非中国内地旅客按年增0.6%，比4月的2.2%升幅放缓；当中短途旅客市场升4.4%，旅客增加最多的市场为日本，月内升幅达11.9%。台湾仍为最大短途地区旅客来源，其次是南韩、日本。

月内长途旅客按年则减少3.6%，至33.6万。占长途旅客市场近29%的美国，月内旅客数目按年减少1.4%；跌幅最大的为法国，旅客同比减少11%。（完）

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