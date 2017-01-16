中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）

（新增林郑月娥记者会内容及曾俊华声明）

路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。

林郑月娥与曾俊华均被视为3月香港特别行政区行政长官（特首）选举的热门参选人，此次免职可让二人正式“去马”。

上周四才提出请辞的林郑月娥在获批准免职后，随即正式宣布参选3月举行的下届行政长官选举。而比林郑月娥早一个月提出请辞的曾俊华则发声明表示，将在日内举行记者招待会，公布其是否参加2017年行政长官选举的决定。

“我今日参加行政长官选举，是因为我热爱这个城市，我关心700万人的福祉，我愿意继续带领17万公务员，服务市民。”林郑月娥在记者会上称。

林郑月娥政务司司长的职位为特区政府第二把交椅，而她此前曾多次表示，有意在政府换届后退休。不过，在梁振英宣布不竞逐连任后，她突然＂华丽转身＂，表示最新情况令她＂不得不重新考虑我自己的情况＂。

林郑月娥表示，假如梁振英竞选连任的话，她是一定不会考虑参选特首。

“我希望今次公平公正的选举，所有参选或稍后公布参选的朋友，我都认识，希望在今次选举里，可以比较大家的政纲、施政理念。”她说。

此外，等待愈月终获批准请辞的曾俊华，则尚未正式表态参选特首选举。在声明中称，感谢中央政府批准其请辞，并衷心多谢中央政府历来对其信任、鼓励和支持，让他有机会在不同岗位服务香港社会、服务香港市民，亦可以为香港和国家的长远发展出一分力。

“在休假期间，我就是否参加2017年行政长官选举这事，作了认真和详细的考虑。我将在日内举行记者招待会，公布我的决定。记者招待会的详情，容后公布。”他说。

另外，国务院今天还决定免去张建宗的劳工及福利局局长及陈茂波的发展局局长职务，并由萧伟强和马绍祥分别署任该两职务。

此前退休法官胡国兴以及新民党主席叶刘淑仪已先后公布有意参加特首选举，连同林郑月娥以及曾俊华，目前预期将有四人出战。（完）

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