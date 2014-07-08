博客：内地楼市放缓 内地开发商转战香港求发展

记者 Yimou Lee

中国内地楼市政策的不确定性及市场价格下滑令开发商寻求海外投资机会，一些内地开发商正大刀阔斧地向香港进军，从香港同业手中争夺优质地皮。

内地开发商认为香港是个有利可图的市场。过去十年，在港上市的开发商表现一直优于在内地上市的开发商。

有些内地开发商给出的土地报价甚至比分析师的预测高出20%，保利置业(0119.HK)等内地国有开发商正在推高香港热门区域的楼市价格。

事实证明，对楼市泡沫的担忧没有形成多少威慑力，而一些分析师对今年楼市下滑10%的预测也被抛于脑后。自2008年以来，香港的楼市价格已上涨逾一倍。

但更为丰厚的利润并非是香港唯一能提供的。行业观察人士称，内地开发商还青睐香港法治的稳定性以及作为世界城市的地位，在这里获得了增进海外市场经验和打造品牌知名度的舞台。

戴德梁行投资与建议服务部的负责人Alvin Yip表示：“越来越多的内地开发商来到香港。”

“他们在香港寻求的不仅是机会，也利用香港作为其投资欧洲、美国乃至世界其他地区的平台。”

启德地区是香港开发面积最大的区域之一，拥有320公顷的住宅和商业中心。在六块可用地块中，有半数去年被中国海外发展有限公司(0688.HK)和保利置地等国有开发商收入囊中。

尽管目前还难以获得可靠数据以量化这一趋势，内地开发商对公开拍卖的香港地块的如饥似渴还是很罕见的。观察人士对于内地开发商愿意比香港同业出更高的价格拿土感到意外。

今年5月，香港岛一处豪华住宅用地每平方英尺的单价达到香港第五高，得主为香港本地和内地开发商组成的一个财团，其中包括世茂房地产(0813.HK)董事长许荣茂和内地商业开发商明发集团(0846.HK)。

香港一家房地产公司的高管称：“(内地开发商)给出的溢价令市场意外。”他所在公司在多次土地拍卖中不敌内地国有背景开发商。

“对于市场的不确定性，内地开发商更为乐观，而本土开发商则保持悲观。”

中国海外发展拒绝置评，而保利置业则没有就多次采访要求作出回应。

香港当地开发商在拿地方面的谨慎也给内地业者提供了机会，后者看中了香港较内地更加稳定的投资环境。