中国海外＂港人港地＂住宅项目加推100个单位 提价约2%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月5日 - 中国大型房地产商--中国海外(0688.HK)周一公布，将加推100个＂港人港地＂住宅项目发售，每平方尺售价上调约2%。
由中国海外发展的首个、亦是目前唯一一个＂港人港地＂住宅项目--＂启德1号 (I)＂坐落九龙启德发展区，于刚过去的周末推出首批300个单位，即日售罄。
公司今天宣布加推100个单位，占项目全数单位约18%，单位实用面积由383平方尺至844平方尺，实用面积尺价15,355-23,130港元，买家最高可享15.5%的折扣优惠。扣除有关折扣后，实用面积尺价12,974-19,543港元，实际加幅约2%。
中国海外地产董事总经理游伟光表示，首批买家中约二至三成为投资者。
＂港人港地＂政策原来目的是优先照顾香港人的置业安居需要。根据该政策，当局会在出售选定的用地时加入地契条款，规限在该等用地上兴建的单位由批地日期起计的30年内只可售予香港永久性居民。而在2013年推出两幅启德的＂港人港地＂后，因楼市＂辣招＂已有效大幅减少非本地买家对住宅单位的需求，故政府此后再没有推出新的＂港人港地＂。
香港的住宅成交宗数今年2月曾挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，但自3月起反覆回升。近月发展商积极推出新盘，港股气氛亦好转，带动住宅成交和楼价回升，8月份送交注册的住宅楼宇买卖合约按月及按年分别上升约37%和49%，并为一年半以来最多。差饷物业估价署日前发表的临时数字显示，7月全港私人住宅楼价指数连续四个月反弹，且升幅为期间最大。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。