中国海外＂港人港地＂住宅项目加推100个单位 提价约2%

路透香港9月5日 - 中国大型房地产商--中国海外(0688.HK)周一公布，将加推100个＂港人港地＂住宅项目发售，每平方尺售价上调约2%。

由中国海外发展的首个、亦是目前唯一一个＂港人港地＂住宅项目--＂启德1号 (I)＂坐落九龙启德发展区，于刚过去的周末推出首批300个单位，即日售罄。

公司今天宣布加推100个单位，占项目全数单位约18%，单位实用面积由383平方尺至844平方尺，实用面积尺价15,355-23,130港元，买家最高可享15.5%的折扣优惠。扣除有关折扣后，实用面积尺价12,974-19,543港元，实际加幅约2%。

中国海外地产董事总经理游伟光表示，首批买家中约二至三成为投资者。

＂港人港地＂政策原来目的是优先照顾香港人的置业安居需要。根据该政策，当局会在出售选定的用地时加入地契条款，规限在该等用地上兴建的单位由批地日期起计的30年内只可售予香港永久性居民。而在2013年推出两幅启德的＂港人港地＂后，因楼市＂辣招＂已有效大幅减少非本地买家对住宅单位的需求，故政府此后再没有推出新的＂港人港地＂。

香港的住宅成交宗数今年2月曾挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，但自3月起反覆回升。近月发展商积极推出新盘，港股气氛亦好转，带动住宅成交和楼价回升，8月份送交注册的住宅楼宇买卖合约按月及按年分别上升约37%和49%，并为一年半以来最多。差饷物业估价署日前发表的临时数字显示，7月全港私人住宅楼价指数连续四个月反弹，且升幅为期间最大。（完）