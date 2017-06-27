中资地产商现金充裕 来香港投资情况可持续至明年--世邦魏理仕

人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透香港6月27日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周二表示，虽然中国内地对境外投资实施管制，但未有对内地资金来港投资带来太大阻力，相信中资来港买地或全幢物业的情况在2018年仍会持续。
该行并指，粗略估计目前在港上市的内房股中，持有现金最多的30间公司所持净现金超过1万亿元人民币，足够购买过去三年的政府土地。
世邦魏理仕香港、华南及台湾研究部主管陈锦平在发布会上称，虽然内地对海外投资实施管制，但内地资金对在香港购买土地的兴趣没有减少，上半年内地资金在香港土地市场的投资达到470亿港元，而同期政府的卖地收入超过1,000亿港元。
对于中资往往以高价投得土地，因而被认为推高香港住宅地价。陈锦平表示，发展商投地出价主要看市场未来几年的前景，他现时亦看不到有什么因素会令香港住宅楼价有回落的风险。
＂住宅市场并非不健康，因市场空置单位不多，发展商所推新盘都能卖出。＂他说。
陈锦平并表示，现时市场对住屋有需求，而供应也没有偏多，所以楼价很可能会继续向上；他预测，下半年香港住宅楼价仍会有最少5%的升幅。
在零售商舖市场方面，该行商舖执行董事连志豪表示，近月香港的零售销售额已回复正增长，整体市场气氛也趋正面。
＂香港过去28个月，历来零售租金下跌最长周期可能快要结束。＂他表示。
该行估计，今年全年一线街舖的租金可能按年持平或跌5%，因虽然市场气氛改善，惟零售销售数字大幅回升的机会不高，零售商未有扩充的需要。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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