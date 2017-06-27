中资地产商现金充裕 来香港投资情况可持续至明年--世邦魏理仕

路透香港6月27日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周二表示，虽然中国内地对境外投资实施管制，但未有对内地资金来港投资带来太大阻力，相信中资来港买地或全幢物业的情况在2018年仍会持续。

该行并指，粗略估计目前在港上市的内房股中，持有现金最多的30间公司所持净现金超过1万亿元人民币，足够购买过去三年的政府土地。

世邦魏理仕香港、华南及台湾研究部主管陈锦平在发布会上称，虽然内地对海外投资实施管制，但内地资金对在香港购买土地的兴趣没有减少，上半年内地资金在香港土地市场的投资达到470亿港元，而同期政府的卖地收入超过1,000亿港元。

对于中资往往以高价投得土地，因而被认为推高香港住宅地价。陈锦平表示，发展商投地出价主要看市场未来几年的前景，他现时亦看不到有什么因素会令香港住宅楼价有回落的风险。

＂住宅市场并非不健康，因市场空置单位不多，发展商所推新盘都能卖出。＂他说。

陈锦平并表示，现时市场对住屋有需求，而供应也没有偏多，所以楼价很可能会继续向上；他预测，下半年香港住宅楼价仍会有最少5%的升幅。

在零售商舖市场方面，该行商舖执行董事连志豪表示，近月香港的零售销售额已回复正增长，整体市场气氛也趋正面。

＂香港过去28个月，历来零售租金下跌最长周期可能快要结束。＂他表示。

该行估计，今年全年一线街舖的租金可能按年持平或跌5%，因虽然市场气氛改善，惟零售销售数字大幅回升的机会不高，零售商未有扩充的需要。（完）