香港证监会冻结一个与涉嫌黑客入侵及市场操控有关的客户帐户

路透香港12月16日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五称，已发出限制通知书，冻结两家经纪行的一个与涉嫌黑客入侵及市场操控有关的客户帐户。

据新闻稿，证监会向盈透有限公司（Interactive Brokers LLC）及盈透证券（Interactive Brokers Hong Kong Limited）分别发出通知书，禁止该两家公司处理一个客户帐户内的若干资产，因怀疑该等资产是从市场操纵及／或欺诈行为中所获得的收益，而该等不当行为与在2015年10月7-15日期间遭黑客入侵的其他公司的证券帐户内未经授权的互联网交易有关。

不过证监会指出，盈透及盈透证券并非今次进行调查的对象，两家经纪行已就有关调查作出配合，该等通知书并不影响盈透及盈透证券的运作或该两家公司的其他客户。

证监会并称，调查仍在进行中，有关调查由香港警务处网络安全及科技罪案调查科提供的协助。

盈透及盈透证券是根据《证券及期货条例》获发牌进行第1类（证券交易）、第2类（期货合约交易）及第3类（杠杆式外汇交易）受规管活动的法团。（完）

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