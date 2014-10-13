沪港通或免征资本利得税--消息

路透香港10月10日 - 据知情人士称，参与建立沪港通的一些主要监管部门已对市场参与者表示，他们预计沪港通将免征资本利得税。

但消息人士称，目前尚不清楚是否已做出最终决定。

沪港通机制预计将于10月27日启动。

依现行规定，香港不征收资本利得税。但对于交易中国股票的外国机构投资者，中国征收10%的资本利得税。

“我们得到了很多不征税的口头保证，但都不是正式确定，”一名出席与中国证监会高层会谈的业界高管表示，“不确定性引人担忧。”

据知情人士透露，中国证监会官员曾分别在两周之前北京的一次投资者会议上，以及上个月深圳的一次类似会议上私下表示，中国不会对通过沪港通交易内地股票征收资本利得税。

另一位知情人士称，香港证券及期货事务监察委员会在另外一次会议上表示，沪港通机制不适用中国资本利得税。

知情人士称，最终决定不是只由中国证监会做出，因为还涉及好几个其他政府机构。目前还不清楚最终决定的决策程序。

一位知情人士称，中国证监会担心，若征收资本利得税，会降低沪港通的潜在交易规模。证监会与国家外汇管理局意见不一，外管局倾向于征税。

另一位知情人士称，国家税务总局也参与了相关讨论，尚不清楚国税局的立场。

中国政府部门官员没有回复置评请求。香港监管机构未予置评。由于此事尚未公开，知情人士要求匿名。(完)

(编译 王颖；审校 蔡美珍)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。