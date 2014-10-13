沪港通或免征资本利得税--消息

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港10月10日 - 据知情人士称，参与建立沪港通的一些主要监管部门已对市场参与者表示，他们预计沪港通将免征资本利得税。
但消息人士称，目前尚不清楚是否已做出最终决定。
沪港通机制预计将于10月27日启动。
依现行规定，香港不征收资本利得税。但对于交易中国股票的外国机构投资者，中国征收10%的资本利得税。
“我们得到了很多不征税的口头保证，但都不是正式确定，”一名出席与中国证监会高层会谈的业界高管表示，“不确定性引人担忧。”
据知情人士透露，中国证监会官员曾分别在两周之前北京的一次投资者会议上，以及上个月深圳的一次类似会议上私下表示，中国不会对通过沪港通交易内地股票征收资本利得税。
另一位知情人士称，香港证券及期货事务监察委员会在另外一次会议上表示，沪港通机制不适用中国资本利得税。
知情人士称，最终决定不是只由中国证监会做出，因为还涉及好几个其他政府机构。目前还不清楚最终决定的决策程序。
一位知情人士称，中国证监会担心，若征收资本利得税，会降低沪港通的潜在交易规模。证监会与国家外汇管理局意见不一，外管局倾向于征税。
另一位知情人士称，国家税务总局也参与了相关讨论，尚不清楚国税局的立场。
中国政府部门官员没有回复置评请求。香港监管机构未予置评。由于此事尚未公开，知情人士要求匿名。(完)
(编译 王颖；审校 蔡美珍)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。