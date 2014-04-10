证监会启动股市沪港通 对大盘蓝筹股和大型券商股利好（更新版）

* 股市沪港通获批进行试点

* 对A+H大盘蓝筹股和券商股形成利好

* 套利机会将提升活跃度

* 对市场气氛和心理预期有提振作用

(新增分析师评论)

路透北京4月10日 -受沪港股票市场开展交易互联互通机制试点消息刺激，中信证券(6030.HK)(600030.SS)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)等中国券商股票午盘盘中大涨。分析师表示，此举将提升蓝筹股的价值，对A+H的大盘蓝筹股和大型券商股形成利好。

“大盘股更多是A+H股，国内价格要比港股低很多，估值修复概率会更大。对在国内和香港都有业务和分支机构的大券商是利好，相当于给他们提供了增量的业务。”中信证券高级策略分析师张群表示。

上海证券分析师胡月晓也认为，“有套利机会就有交易，有交易市场就活跃；同时标的都是大蓝筹，对市场气氛和心理也有影响。大券商特别是两地业务存在的券商是直接受益。”

中国证监会周四与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。

14:03分，中信证券上涨7.77%至12.06元，海通证券涨4.64%至10.15元。

沪股通的股票范围是上海证券交易所上证180指数、上证380指数的成份股，以及上海证券交易所上市的A＋H股公司股票；港股通的股票范围是香港联合交易所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A＋H股公司股票。双方可根据试点情况对投资标的范围进行调整。(完)

(发稿 张晓翀； 审校 曾祥进)

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