89家券商获港股通资格 证监会要求佣金不得低于成本

路透上海10月17日 - 沪港通启动在即，上海证交所近日授予89家国内券商港股通业务资格，而中国证监会周五亦发布相关规范，要求券商进行港股通业务时佣金不得低于服务成本，不得以任何形式进行价格垄断和不正当竞争。

中国证监会在每周例会上发布证券公司参与沪港通业务试点的相关通知，明确证券公司在从事沪港通业相关投资咨询时，要取得符合大陆和香港的业务规定，香港持牌机构若以内地关联机构名义，向内地投资者发布涉及香港股票的研究报告，应由内地注册证券分析师在报告上署名。

通知还明确，国内证券公司自营业务参与港股通交易的，按境内一般上市股票标准，计算自营交易持有港股的相关风险控制指标。而券商资产计划投资于港股的，应事先约定投资比例，或修改原有管理合同。

上海证交所网站亦列出89家授予港股通业务资格的券商名单，中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)等大型券商均在列，但高盛高华证券、瑞信方正证券、摩根士丹利华鑫等一些合资券商以及一些券商经纪公司未获业务资格。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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