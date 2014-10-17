89家券商获港股通资格 证监会要求佣金不得低于成本

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海10月17日 - 沪港通启动在即，上海证交所近日授予89家国内券商港股通业务资格，而中国证监会周五亦发布相关规范，要求券商进行港股通业务时佣金不得低于服务成本，不得以任何形式进行价格垄断和不正当竞争。
中国证监会在每周例会上发布证券公司参与沪港通业务试点的相关通知，明确证券公司在从事沪港通业相关投资咨询时，要取得符合大陆和香港的业务规定，香港持牌机构若以内地关联机构名义，向内地投资者发布涉及香港股票的研究报告，应由内地注册证券分析师在报告上署名。
通知还明确，国内证券公司自营业务参与港股通交易的，按境内一般上市股票标准，计算自营交易持有港股的相关风险控制指标。而券商资产计划投资于港股的，应事先约定投资比例，或修改原有管理合同。
上海证交所网站亦列出89家授予港股通业务资格的券商名单，中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)等大型券商均在列，但高盛高华证券、瑞信方正证券、摩根士丹利华鑫等一些合资券商以及一些券商经纪公司未获业务资格。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。