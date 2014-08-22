沪港通试点成功后将会复制 人民币汇率看贬成隐忧--中信

路透上海8月22日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)及其附属公司中信里昂周五联合发布报告称，沪港通试点若取得成功，下一步中国开放资本帐户的试点可能会扩展至其他金融资产、其他外汇，甚至未来会与现行的QFII/QDII制度合并。

中信证券研究部还认为，目前人民币有效汇率被高估12%，未来10年可能面临每年年均1.2%的长期贬值压力，而人民币汇率走势会影响沪港通投资者的投资意愿。

报告指出，沪港通项目将帮助中国向开放资本帐户过渡。从目前来看，中国人民银行至2015年基本开放资本帐户的时间表已不太现实。尽管如此，沪港通项目若取得成功，就可能会让中国进一步拓展试点范围。

报告称，沪港通的下一步将扩展到大陆其他交易所，例如深交所，大宗商品交易所等。如果试点项目运行良好，深圳证交所很可能最早于2015年被纳入项目中，该交易所的上市股票更多，换手率更高，港交所已在针对未来的扩张做准备。

未来沪港通模式亦可能扩展至其他境外交易所，类似人民币国际化项目的拓展。境外试点的拓展，在很大程度上取决于沪港通项目的成功以及2015年最后放开期限的紧迫性。从人民币国际化角度来看，上证所与新加坡、台湾地区的互通可能是继沪港通之后最有可能放开的。

报告指出，沪港通项目没有涉及个人外汇限额，并采用一个闭环系统，采用闭环系统主要为了实现对资本流动的严格控制。如果沪港通取得成功，下一个步骤可能是针对持有期较长的股票的出售打开闭环。由于政府想鼓励长期资本投资，至少一年的持有期结合一个额度系统，将有助于达成资本帐户基本开放的目标。

对于现行的合格境外机构投资者（QFII）、合格境内机构投资者（QDII）以及人民币合格境外机构投资者（RQFII）制度，报告认为，若沪港通项目取得成功，其与类似QFII等制度的功能重叠将会加大。为了加速引入海外长期投资者，在沪港通之后监管层可能进一步加速放开QFII制度。

未来监管层在QFII制度上可能会做两方面的放开：一是逐步实现资本流动性的自由化，包括逐步提高单个QFII额度上限、放宽QFII汇入时间限制、放宽QFII资本汇出锁定时间限制；二是证券市场的自由化，包括持股上限的提高、海外机构资质审核条件的放开、投资品种的放开。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

**人民币汇率长期看贬**

中信证券报告还提出，未来人民币汇率长期面临贬值压力。报告从国际普遍采用的行为均衡汇率模型（BEER）分析，得到结论是2011年底至2013年底，人民币有效汇率已逐步抬升至均衡汇率水平之上，至去年底人民币实际有效汇率被大幅高估16%左右。尽管今年上半年人民币有效汇率贬值4%左右，但目前仍被高估约12%。

若以市场化大背景下来分析，虽然目前广义经常帐的双顺差与人民币国际化过程中海外持有人民币意愿增加，可能意味着中期人民币汇率依然具备一定升值空间，但从更长时间来看，人民币长期升值趋势或难持续，未来5-10年人民币汇率可能进入贬值通道。

未来人民币贬值的原因包括：一是中国人口逐步老龄化及储蓄率拐点即将出现情况下，广义收支帐户的双顺差长期来看难持续；二是产业结构调整令制造业占比下降，意味着经常帐余额可能出现趋势下降；三是劳动生产率增速的下降对于汇率形成贬值压力；四是中国相对经济增速的下行；五是相对利差的抬升难以持续，人民币相对吸引力下降。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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