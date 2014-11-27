中国和香港续签三年期双边本币互换协议--香港金管局

路透北京11月27日 - 香港金融管理局周四称，中国人民银行与香港金融管理局已续签一份为期三年的货币互换协议。

金管局称，协议规模为4,000亿元人民币，与先前的协议相同，相当于5,050亿元港币。

此前，中港在2008年签署规模为4,000亿元人民币、为期三年的货币互换协议，并在2011年第一次续签。（完）

(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 黄凯)

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