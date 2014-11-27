中国和香港续签三年期双边本币互换协议--香港金管局

中国对大气重污染成因和治理攻关 推动京津冀空气质量改善--国务院
路透北京4月26日 - 中国国务院常务会议周三表示，部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关，推动京津冀及周边地区空气质量持续改善，减轻群众呼吸之忧。
路透北京11月27日 - 香港金融管理局周四称，中国人民银行与香港金融管理局已续签一份为期三年的货币互换协议。
金管局称，协议规模为4,000亿元人民币，与先前的协议相同，相当于5,050亿元港币。
此前，中港在2008年签署规模为4,000亿元人民币、为期三年的货币互换协议，并在2011年第一次续签。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月26日 - 中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。