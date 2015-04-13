深圳居民赴港签注改为“一周一行” 内地旅客访港受限

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透上海4月13日 - 在近期香港爆发连串反内地自由行旅客行动后，中国内地旅客访港将受限。新华社周一报道称，深圳市公安机关即日起停止向深圳市居民签发赴香港“一签多行”签注，改为签发“一周一行”签注。
公安部出入境管理局负责人表示，在深圳市试行户籍居民赴香港“一签多行”政策是中央政府根据香港特区政府的请求而推出的，为香港经济发展、扩大就业和增进两地民众交流发挥了重要作用。
但随着内地居民赴港旅游人数的不断增多，内地与香港出入境口岸压力增大，赴港旅游人数与香港旅游承载能力的矛盾日益显现。针对上述问题，中央政府作出了优化调整深圳市居民赴香港个人旅游政策的决定。
中国收紧内地旅客访港限制，打压香港主要零售商股价。莎莎国际(0178.HK)、周大福(1929.HK)今日早盘股价急跌，莎莎早盘初段一度挫9.7%，低探3.91港元；周大福稍早曾挫5.6%。
去年全年访港旅客合共6,084万人次，按年增长12%，其中内地旅客占近七成八，为4,725万人，当中有近六成，即2,817万为即日来回的不过夜旅客。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 吴云凌/张喜良)
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。