深圳居民赴港签注改为“一周一行” 内地旅客访港受限

路透上海4月13日 - 在近期香港爆发连串反内地自由行旅客行动后，中国内地旅客访港将受限。新华社周一报道称，深圳市公安机关即日起停止向深圳市居民签发赴香港“一签多行”签注，改为签发“一周一行”签注。

公安部出入境管理局负责人表示，在深圳市试行户籍居民赴香港“一签多行”政策是中央政府根据香港特区政府的请求而推出的，为香港经济发展、扩大就业和增进两地民众交流发挥了重要作用。

但随着内地居民赴港旅游人数的不断增多，内地与香港出入境口岸压力增大，赴港旅游人数与香港旅游承载能力的矛盾日益显现。针对上述问题，中央政府作出了优化调整深圳市居民赴香港个人旅游政策的决定。

中国收紧内地旅客访港限制，打压香港主要零售商股价。莎莎国际(0178.HK)、周大福(1929.HK)今日早盘股价急跌，莎莎早盘初段一度挫9.7%，低探3.91港元；周大福稍早曾挫5.6%。

去年全年访港旅客合共6,084万人次，按年增长12%，其中内地旅客占近七成八，为4,725万人，当中有近六成，即2,817万为即日来回的不过夜旅客。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 吴云凌/张喜良)

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