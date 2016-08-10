粤暂停发＂便利签证＂因提升系统 未料对港旅游业有何影响--官员

路透香港8月10日 - 香港商务及经济发展局局长苏锦梁周三表示，据政府向大陆当局了解，内地最近拒绝让持有广东省发出的＂144小时便利签证＂的部分东南亚国家旅客入境，是因当局需要提升系统，令期间服务短时间暂停。至于措施对香港旅游业的影响，他表示政府暂时没有这方面的数据。

据香港媒体报导，近日泰国、印尼及马来西亚的访港旅客，不获发出＂144小时便利签证＂到内地旅游，业界怀疑与防范恐袭有关。该签证容许外地到港旅客免费申请简易团体签证到广东省最多六天，但团友在内地不能离团活动。

＂据我们了解，（内地）当局需要提升其系统，期间服务短时间暂停，当系统升级后便会恢复服务，我们的理解是这样。＂苏锦梁出席一颁奖活动后对记者表示。

至于系统升级需时多久，他表示没有这方面的资料。

旅游业界忧虑停发签证会影响该些国家旅客来港，苏锦梁表示，这是内地就旅客方面的安排，但如果是一程多站的旅客，打算前往数个地方旅游，行程会受影响，但对香港有多大影响，他指暂时没有这方面的数据。