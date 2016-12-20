香港金管局与国开行、中国进出口银行签署促进基建融资合作框架（更新版）

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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路透香港12月20日 - 香港金融管理局（HKMA）周二分别公布与中国国家开发银行[CHDB.UL]和中国进出口银行签署促进基建融资合作框架，以推动香港基建投融资市场和“一带一路”倡议的有利发展。
国开行与中国进出口银行在今年7月成为金管局基建融资促进办公室（IFFO）伙伴，今次进一步透过IFFO平台建立策略性合作框架。
据金管局的新闻稿，国开行会继续利用香港为主要海外基础设施投融资平台，并将透过香港平台为基础设施投融资项目提供总值超过100亿美元的金融支持和商机，以及计划在未来两年扩充在香港的业务，由现时140人增加至210人以上。
国开行董事长胡怀邦表示，“国开行将继续发挥‘一带一路’主力银行作用，透过IFFO平台与金管局加强进一步合作，共同为推动国家‘一带一路’战略实施和香港繁荣稳定发展贡献力量。”
截至今年10月，国开行在香港的营运规模超过500亿美元，并已透过香港完成29个“一带一路”沿线国家基建项目，累计投资规模超过50亿美元。
中国进出口银行董事长胡晓炼表示，该行愿意以此次谅解备忘录的签署为契机，进一步加深与香港金管局以及IFFO的合作，未来与各方携手更多地利用香港国际金融中心的重要地位和IFFO的平台优势推动“一带一路”基础设施领域项目，实现共同发展。
IFFO于今年7月启动时已齐集了41个合作伙伴，主要为国内外大型金融机构及著名的投资公司，于10月加入多家保险公司及律师事务所等机构后，合作伙伴总数54个。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红/林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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