德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场

路透柏林3月1日 - 拥有哈恩机场的德国地方政府周三表示，已决定把这个位于德国西部的亏损机场出售给中国海航集团。

德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。

有关哈恩机场购买价格及方案的细节没有披露。

消息人士表示，购买价格约为1,500万欧元(1,600万美元)。

来自中国买家的兴趣，显示出中国热衷于收购海外基础设施和旅行资产，以加强欧洲与亚洲之间的贸易联系。

海航集团是海南航空(600221.SS)的母公司，该集团在旅游产业一直比较活跃，近期达成的交易包括，收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)GATE.S、法航荷航餐饮业务Servair股权、酒店集团希尔顿(HLT.N)股权以及巴西航空公司Azul的部分股权。(完)