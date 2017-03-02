德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透柏林3月1日 - 拥有哈恩机场的德国地方政府周三表示，已决定把这个位于德国西部的亏损机场出售给中国海航集团。
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
有关哈恩机场购买价格及方案的细节没有披露。
消息人士表示，购买价格约为1,500万欧元(1,600万美元)。
来自中国买家的兴趣，显示出中国热衷于收购海外基础设施和旅行资产，以加强欧洲与亚洲之间的贸易联系。
海航集团是海南航空(600221.SS)的母公司，该集团在旅游产业一直比较活跃，近期达成的交易包括，收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)GATE.S、法航荷航餐饮业务Servair股权、酒店集团希尔顿(HLT.N)股权以及巴西航空公司Azul的部分股权。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。