中国国内高净值人群财富管理更偏重均衡化 海外配置需求上升--诺亚

路透上海1月10日 - 中国最大独立财富管理机构--诺亚控股(NOAH.N)周二发布高端财富白皮书，国内高净值人群的资产配置向着跨区域、跨币种、跨周期和跨类别的均衡方向发展，更加追求长期稳健，海外资产配置需求明显上升。

近期诺亚对近1,200位可投资金融资产在1,000万元人民币以上，年龄涵盖20-60岁的高净值客户进行了调查，其中部分为可投资金融资产在1亿元以上的超高净值人士。调查显示，虽然近期市场波动日益增大，但高净值人群的资产配置选择却少了一些“追涨杀跌”，多了一些着眼长远目标和趋势。

76.5%受访人士选择“稳健增值，同时可以承担一定的风险”，保守或激进的资产配置目标占比相对较低。不过，长期稳健增值并非依靠集中配置低风险低收益的资产，这些客户普遍倾向通过多资产配置，构建充分分散化的资产组合。

在中国经济结构调整的前提下，超过八成的高净值客户选择配置私募股权基金，超过七成计划增配私募基金，越是年轻的高净值人士，未来计划增配的比重就越大。

海外投资仍是今年的热点。海外配置比例不足10%的高净值人士占比从去年的77.6%降至今年的69.6%，而配置比例在10-30%的高净值人群占比增长最为明显。

白皮书指出，高净值人群配置海外资产的主要原因是分散和降低风险，一方面是全球大类资产价格轮动带动的市场风险，另一方面是汇率风险。本次调查中，有73.2%的受访者预期人民币兑美元汇率今年将继续贬值。

私募股权依然是高净值人士海外投资的首选，44.4%的高净值人士主要配置了私募股权，固定收益、股票和共同基金亦是高净值人士海外投资的主要配置之一。

在国内传统的投资品种中，超过六成的高净值人士认为A股今年将区间震荡，35%的认为将上涨。尽管多数认为A股将区间震荡，但高净值人士总体对股票类资产偏乐观，计划增仓的高净值人士占比要比去年高，而且计划增配股票的人士占比要比看涨的人群占比要高。

超过五成的受访者计划增配固定收益类资产，而更多高净值人士对于房地产类资产持中性观点，超过七成的受访者认为今年各地房价涨跌不一。（完）