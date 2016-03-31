养猪户因肉价低而退出 中国今年料将大量进口猪肉

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京/新加坡3月31日 - 中国规模较小的养猪农户的退出，使养猪业更长时间处于低迷状态，中国这个历来的全球最大猪肉生产国和消费国，料将超过日本，于2016年首次成为全球最大猪肉进口国。
尽管近期猪肉价格大涨，但去年已有数以百万计的小规模农户退出养猪业，因之前两年猪肉价格较低，而且中国推出了严格的环保新规。这些养猪户的退出，减少了种猪的数量，并抑制了中国很快重建存栏量的能力。
行业消息人士称，2016年中国的猪肉进口可能将首次突破100万吨，较去年的77.7万吨至少高出28%。中国消费着全球约一半的猪肉供应。中国还将进口大约同等数量的猪鼻子、猪耳朵和猪蹄，它们在中国被认为是美味佳肴。
出口的猛增将有利于德国、美国和巴西等主要出口国的农户。
山东一养猪合作社的小规模养猪户称，我们没有扩张规模，亏死了，合作社的一些成员计划趁着高价的时候回本，然后就放弃养殖了。这一行业不适合我们这种规模的养殖户，适合大规模养殖户。
中国的养猪业不断经历着荣衰期，小规模养殖户通常快速对价格变动作出反应。中国年产5,400万吨猪肉，这些小规模养猪户的产量占一半。
尽管去年底猪肉价格反弹，但重建存栏量将因种猪数量大幅下降而受到抑制，据农业部数据，2015年有约500万个养猪户关张，其中主要是小规模养猪户。
分析师称，本轮重建存栏量再将耗时一年，这将使2016年中国的纤维蛋白价格居高不下，而且将增加进口。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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