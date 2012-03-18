中国并未增持道达尔股权--消息人士

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透纽约/巴黎3月18日电---法国石油公司道达尔 TOTF.PA 一位消息人士周日表示,中国并未增持该公司股份,对华尔街日报网络版的有关报导予以否认.
华尔街日报援引对道达尔首席执行官Christophe de Margerie采访称,该公司已与中石化就勘探及开采页岩气达成协议,中国国家外汇管理局目前持有道达尔2%的股权.
报导称,如果中国主权财富基金中投公司(CIC)希望进一步增持股权,Margerie认为没有"任何问题".
"中国自2008年4月以来并未买入道达尔任何股权,"道达尔的一位消息人士告诉路透,并称,"没什麽新变化."
中国於2008年4月买入道达尔2%股权.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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