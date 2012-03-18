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中国财经 | 2012年 3月 19日 星期一 07:51 BJT

中国并未增持道达尔股权--消息人士

路透纽约/巴黎3月18日电---法国石油公司道达尔 TOTF.PA 一位消息人士周日表示,中国并未增持该公司股份,对华尔街日报网络版的有关报导予以否认.

华尔街日报援引对道达尔首席执行官Christophe de Margerie采访称,该公司已与中石化就勘探及开采页岩气达成协议,中国国家外汇管理局目前持有道达尔2%的股权.

报导称,如果中国主权财富基金中投公司(CIC)希望进一步增持股权,Margerie认为没有"任何问题".

"中国自2008年4月以来并未买入道达尔任何股权,"道达尔的一位消息人士告诉路透,并称,"没什麽新变化."

中国於2008年4月买入道达尔2%股权.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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