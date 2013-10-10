复星国际与柯兹纳将共建豪华酒店

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透上海10月10日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)将与全球知名的豪华度假村建设和运营集团--柯兹纳国际控股公司合作，在海南三亚投资15亿美元，建设全球第三座亚特兰蒂斯度假酒店(Atlantis Resort)。
据柯兹纳方面透露，海南三亚的这座亚特兰蒂斯度假酒店计划于2016年开业。
柯兹纳旗下度假村品牌有亚特兰蒂斯和One & Only。集奢华度假和创新性海洋娱乐于一体的亚特兰蒂斯品牌目前在全世界仅有两家度假村，分别位于美洲的巴哈马和中东的迪拜。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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