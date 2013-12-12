中国明年假期安排引发民众怨声一片

路透上海12月12日 -中国在刚刚公布的2014年假期安排中，将除夕定为工作日，引发民众不满，因该安排打乱了他们庆祝春节的计划。

每年12月中旬，中国政府都会公布下一年的公共假期安排。

中国的假期安排往往遵循固定模式，但周三晚间公布的2014年节假日安排让很多人感到意外又气愤。春节时中国人都会赶回家与家人团聚，很多人一年就回家这一次。

在上海陆家嘴工作的一名职员冉莹(音)说：“很多人需要回家，为过年做准备。将除夕与春节第七天互换的计划是个错误。”

新浪微博的很多用户也在微博上表达了自己的不满。

“我想问问制定这个计划的人，你能下班后直接回家吗？那些远在他乡工作的人怎么办？他们如何赶回家与家人吃团圆饭？”一位网友在微博上写道。

《环球时报》也对新的假期安排颇有微辞，称那些需要异地过年的人赶回家的时间更加局促，并呼吁增加假日。

“中国城市社会当下最强烈的愿望是增加休息日，多数人就是感觉太累，对多休息一天往往比多挣一点钱还在意，”该报社评称。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。