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时事要闻 | 2012年 12月 10日 星期一 14:09 BJT

中国发布2013年假期安排 春节国庆期间放假七天

路透北京12月10日电---中国国务院办公厅近日发出关於2013年部分节假日安排的通知,其中春节和国庆期间放假调休七天.

下附2013年节假安排:

元旦: 1月1至3日放假三天,1月5-6日(周六至周日)上班.

春节: 2月9日至15日放假七天,2月16-17日(周六至周日)上班.

清明节:4月4日至6日放假三天,4月7日(星期日)上班.

劳动节:4月29日至5月1日放假三天,4月27-28日(周六至周日)上班.

端午节:6月10日至12日放假三天,6月8日-9日(周六至周日)上班.

中秋节:9月19-21放假三天,9月22日(星期日)上班.

国庆节:10月1日至7日放假七天,9月29日(星期日)、10月12日(星期六)上班.(完)

--整理 沈燕; 审校 曾祥进

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