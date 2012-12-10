中国发布2013年假期安排 春节国庆期间放假七天

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京12月10日电---中国国务院办公厅近日发出关於2013年部分节假日安排的通知,其中春节和国庆期间放假调休七天.
下附2013年节假安排:
元旦: 1月1至3日放假三天,1月5-6日(周六至周日)上班.
春节: 2月9日至15日放假七天,2月16-17日(周六至周日)上班.
清明节:4月4日至6日放假三天,4月7日(星期日)上班.
劳动节:4月29日至5月1日放假三天,4月27-28日(周六至周日)上班.
端午节:6月10日至12日放假三天,6月8日-9日(周六至周日)上班.
中秋节:9月19-21放假三天,9月22日(星期日)上班.
国庆节:10月1日至7日放假七天,9月29日(星期日)、10月12日(星期六)上班.(完)
--整理 沈燕; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。