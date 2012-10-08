“黄金周”带动中国零售餐饮增15%

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
路透北京10月8日电---中国中央电视台引述商务部数据称,刚刚结束的"双节"(中秋与国庆)假期,商务部重点监测全国零售和餐饮企业销售额约8,006亿元人民币,比2011年国庆期间增长15%左右.
中国今年中秋与国庆长假合二为一,组成9月30日至10月7日的八天长假,比往年的"黄金周"多了一天.
但与今年的经济减速相对应,"黄金周"消费增速也较去年同期有所回落.
商务部数据显示,2011年的10月1日至7日,商务部重点监测的全国零售和餐饮企业销售额为6,962亿元左右,比2010年"十一"黄金周增长17.5%.
根据中国政府发布的2012年中秋、国庆节假日旅游信息通报,9月30日-10月7日,全国纳入监测的119个直报景区点共接待游客3,424.56万人次,同比增长20.96%;旅游收入17.65亿元,同比增长24.96%.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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