今年国庆七天假期全国旅游收入可比口径同比增21.2%

路透北京10月8日 - 中国官方发布的2013年国庆假期假日旅游统计报告显示，今年国庆七天假期期间，全国共实现旅游收入2,233亿元人民币，比2012年中秋节国庆节假期增长6.1%（按可比口径，同比增长21.2%）；游客人均花费支出521元。

国家旅游局网站刊发的来自全国假日旅游部际协调会议办公室的报告并显示，全国共接待游客4.28亿人次，比2012年中秋节国庆节八天假期增长0.7%（按可比口径，同比增长15.1%）。

在所实现的2,233亿元旅游收入中，民航客运收入82.5亿元，铁路客运收入30.8亿元；39个重点旅游城市实现旅游收入796亿元；其他旅游城市和景区实现旅游收入1,324亿元。

中国经济陷入增速下滑周期后，由消费拉动GDP被寄予厚望，但数据显示似乎拉而不动，统计局公布的8月社会消费品零售总额同比增速为13.4%，1-8月的同比增速为12.8%。

美银美林大中华区经济研究部主管兼首席经济学家陆挺在公开场合发表文章称，黄金周旅游数据表现强劲表明，就业状况稳定、工资持续上涨以及消费者信心强劲；从储蓄/投资转向更多消费的重新平衡；从生活必需品向休闲度假和包括汽车在内的奢侈品的消费升级；基础设施为应对和适应旅客人数迅速增长而有所改善。

他并认为，鉴于消费表现强劲，中国经济硬着陆的可能性很低。由于比较基数较高，今年第四季度的国内生产总值（GDP）同比增速有可能略有放缓，但不太可能大幅放缓。预计GDP季度同比增速将会从今年第二季度的7.5%回升至第三季度的7.9%，然后放缓至第四季度的7.7%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家旅游局网站(here%7B@hur%7D-37-44611.html)

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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