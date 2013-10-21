路透专访杨燕子：好莱坞在中国应有更多行动

美国制片人杨燕子10月21日在北京接受了路透采访。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海10月21日（记者 John Ruwitch） - 美国制片人杨燕子称，大多数好莱坞企业在中国市场的动作都大幅逊于中国企业。杨燕子制作的作品包括《喜福会》和《纽约客@上海》等。

派拉蒙影业(Paramount Pictures)(VIAB.O)等好莱坞企业正在通过引入中国演员或在影片中加入中国产品的方式吸引中国观众，譬如派拉蒙出品的《变形金刚》系列。

也有好莱坞企业在中国进行合作出品，梦工厂DWA.O等企业已经与中资企业建立了初步的合作关系。

现年57岁的杨燕子表示，这些好莱坞企业目前大多做得不太多，他们是在试探。杨燕子1987年给斯皮尔伯格执导的《太阳帝国》担任顾问，该片部分是在上海拍摄。

“我还没见过话说了这么多却只有这么少结果的情况。但这种情况将改变。”杨燕子访华过程中接受路透采访时表示。Hollywood Reporter评选的好莱坞最有影响力的50位女性中，杨燕子上榜。

“两个不同的体系试图融合，因此接触很多，结果却很少，但是更多结果料会到来。”

杨燕子指出，好莱坞企业采取的大多是“防御措施”--防止疏远中国观众，但应该开始考虑更多举措。

“创造既吸引中国观众、又吸引全球观众的东西怎么样？我觉得这是可能做到的。”出生于纽约的杨燕子表示。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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