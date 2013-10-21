路透专访：好莱坞在中国应有更多行动

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海10月21日（记者 John Ruwitch） - 美国制片人杨燕子称，大多数好莱坞企业在中国市场的动作都比中国企业慢很多。杨燕子制作的作品包括《喜福会》和《纽约客@上海》等。
派拉蒙影业(Paramount Pictures) 等好莱坞电影公司正在通过引入中国演员或在影片中加入中国产品的方式吸引中国观众，譬如派拉蒙出品的《变形金刚》系列。
也有好莱坞企业在中国进行合作出品，梦工厂 等企业已经与中资企业建立了初步的合作关系。
现年57岁的杨燕子表示，这些好莱坞企业目前大多做得不太多，他们是在试探。杨燕子1987年给斯皮尔伯格执导的《太阳帝国》担任顾问，该片部分是在上海拍摄。
“我还没见过话说了这么多却只有这么少结果的情况。但这种情况将改变。”杨燕子访华过程中接受路透采访时表示。Hollywood Reporter评选的好莱坞最有影响力的50位女性中，杨燕子上榜。
“两个不同的体系试图融合，因此接触很多，结果却很少，但未来料会有更多成果。”
杨燕子指出，好莱坞企业采取的大多是“防御措施”--防止疏远中国观众，但应该开始考虑更多举措。
“创造既吸引中国观众、又吸引全球观众的东西怎么样？我觉得这是可能做到的。”出生于纽约的杨燕子表示。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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