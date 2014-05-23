中国家电厂商料实现强劲增长

路透香港5月22日（记者 Twinnie Siu/Lee Chyen Yee） - 青岛海尔(600690.SS)和美的集团(000333.SZ)等中国家电厂商今年料实现出色的增长，受工资上涨和城镇化因素的驱动。

由于基本不受竞争激烈的网络市场冲击，家电厂商的表现料比国美电器(0493.HK)和苏宁云商(002024.SZ)等家电零售商更为出色。

消费者研究企业Euromonitor的数据显示，到2016年，中国家电零售额预计将达到7,381亿元，今年预估值为6,035亿元，去年为5,475亿元。

“存在一些房地产下滑（影响）家电销售的担忧，但我认为家电更新换代的需求仍非常强劲。”Julius Baer香港股票分析师Kelvin Wong指出。

包括小天鹅(000418.SZ)(200418.SZ)和格力电器(000651.SZ)在内的中国非日常生活消费品行业今年预计将实现42%的整体盈利增长，达到四年高位，去年增幅为26%。

中国工资上涨推动中产阶级提高生活品质，中国政府也在推动消费拉动经济，而不是更加依赖出口。

家电厂商公布的获利显示，今年截至目前增长强劲。青岛海尔一季度净利同比增加20.3%至8,675万元。

美的集团称，一季度净利大涨148.5%至25.4亿元，分析师预估该公司全年获利上升77.5%，为该公司2013年上市以来最快增长。

小天鹅和格力电器公布的一季度获利增速也超过50%。分析师预计，小天鹅2014年获利料增加36.7%，为2010年以来最强；格力电器获利料增长22.4%。

家电厂商的前景乐观，而家电零售商则笼罩在网络市场的激烈竞争中。

国美电器正在将业务从传统零售店向网络扩展。该公司上周称，一季度获利飙升252.6%至2.68亿元。

分析师预计，今年国美的电商业务净亏损将缩窄，2013年其电商业务净亏损为5.4亿元。

市值最大的家电零售商苏宁云商宣布一季度亏损4.335亿元，上年同期为盈利4.928亿元。电商销售下滑26.7%至33亿元。

采取正确网络策略的企业获益明显。

毕马威的数据显示，到2015年，中国电商成交额料达到5,400亿元，约占零售总额的10%。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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