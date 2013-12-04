殡葬服务企业福寿园计划赴港上市

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9134元附近
路透上海4月10日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.9134元附近，较上日贬值约185点。
路透香港12月4日 -要说在香港的首次公开发行(IPO)市场赚大钱，大家并不会马上想到投资一家陵园管理公司。
但中国人根据家庭状况和偏好，可以把丧事办得很铺张。现在，这样一家殡葬服务公司的招股已经引起了大大小小投资者的兴趣。
根据路透了解到的条款说明，上海福寿园集团计划在香港上市筹资约2亿美元。随着中国人口的迅速老龄化，这家殡葬服务企业正在兴建更多陵园。
一位对IPO知情的人士称，福寿园估计，中国14亿人口中有1.8亿已经年过60，两年后将达到2亿。但这位知情人士拒绝具名，因招股细节并未公开。
和今年香港最大规模的IPO--中国信达资产管理的25亿美元相比，福寿园的规模要小得多，但也已经吸引到国际私募股权公司凯雷集团(CG.O)的注意。
凯雷一位发言人说，该公司已经与福寿园举行了商谈，但拒绝评论这家美国公司是否会投资。
“(IPO)市场目前关注那些拥有特殊经营模式的企业，”辉立证券的JasperChan在谈及福寿园的时候表示，“这有可能成为未来IPO的热点之一。”
该公司周一开始对此次IPO的需求进行分析，定于12月9日启动。
除福寿园之外，已有多家殡葬服务企业在亚太股票市场上市，其中包括香港的安贤园中国(0922.HK)和勤达集团国际(1172.HK)、台湾的龙岩(5530.TWO)以及澳洲的InvoCare(IVC.AX)。
根据市场研究机构Euromonitor，中国殡葬服务行业去年的规模为465亿元人民币(76.3亿美元)，到2017年每年将增长18%。
条款说明文件还显示，花旗集团(C.N)为此次福寿园招股的独家保荐机构和全球协调人。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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