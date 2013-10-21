首支中港跨境指数ETF在香港挂牌 规模近4亿元人民币

路透香港10月21日 - 首支中港跨境指数交易所买卖基金（ETF）--易方达中华120指数ETF(3120.HK)(83120.HK)周一正式挂牌，人民币柜枱收市价较开市升近6%，基金规模接近4亿元人民币。

易方达120今早开报9.5元人民币，收报10.06元，全日成交量6.71万个单位，估计单位资产净值10.1元。港元柜枱收报12.82港元，较开市价12港元升6.8%。

易方达资产管理香港投资部董事总经理曾科在记者会上称，易方达120的基金规模已接近4亿元人民币，当中机构投资者为主，不过该ETF的每手买卖单位仅100个基金单位，藉此降低入场费以吸引零售投资者参与。

他说，“机构投资者非常有兴趣认购，因为跨境指数的风险/波动性较小。”

易方达120追踪中华交易服务中国120指数.HKCES120，该指数涵盖80只在中国内地以及40只香港上市而市值及流通量最高的中资企业股份，30日的波动率为15.15%，相比沪深300.CSI300及富时中国A50.FTXIN9的19.01%及19.70%要低。

易方达120也是目前市场上唯一一只有相关期货提供对冲的ETF，不过该ETF的总开支比率1.15%，较其他单纯投资于A股指数的ETF明显较高。

曾科指出，易方达120是实物ETF，因此需要购入全部120只中港股票，交收操作并不容易，另一方面营运商也致力于降低追踪误差。

易方达120相应的人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度为20亿元，而ETF大约一半投资于A股，一半于港股。

中华120指数于2012年12月10日推出，为港交所(0388.HK)与上海、深圳交易所合作推出的跨境指数，其后港交所于今年8月推出中华120指数期货。

此前华夏基金和南方东英分别推出追踪中华交易服务中国A80指数.HKCESA80的ETF。（完）

(记者 雷美珍/李珊珊；审校 黄凯)

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