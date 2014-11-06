市场对于沪港通年内开通感到乐观--摩根大通

11月6日 - 路透香港11月6日 - 投行摩根大通亚洲及新兴市场首席股票策略师莫爱德（Adrian Mowat）周四称，市场对于沪港通年内开通感到乐观，延迟开通对香港股市影响不大。

莫爱德在记者会上称，近期影响股市表现的因素主要为油价下滑、欧洲经济转差以及日本量宽加码，沪港通延迟开通只对少数具有套戥概念的股份带来影响，对整体大市并无影响。

他说，“如果沪港通有助市场气氛改善，亦仅是短暂，宏观因素以及盈利与回报表现等才是主要的投资主题。”

他并指出，市场对于沪港通于今年内开通感到乐观，因为这是中国资本市场另类跨境资本流动，对人民币国际化有正面作用，且内地房地产价格下滑，投资者有需要另觅投资出路。

摩根大通认为，内地投资者对于香港上市的电讯、科技以及消费板块有较大投资兴趣，因他们希望投资于有盈利的企业而非高市盈率股票，而国企改革将会令到企业的收入处于低增长水平，惟盈利能力提升使得股本回报率改善，这亦是近期能源和电讯股的表现向好的原因。

另外，摩根大通首席经济师朱海斌称，预期中国未来两季不会有大规模刺激经济措施，因近期的劳动力和通胀数据继续处于满意区间，经济质量出现改善。虽然外贸转好支持人民币升值，惟相信政府不会让人民币大幅升值。

摩根大通此前将中国今年GDP增长预测由7.3%上调至7.4%，因第三季数据显示贸易环境正在改善，经济出现反弹。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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