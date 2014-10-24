沪港通加速国际化 投资人应多元化资产配置--上投摩根

路透香港10月24日 - 随着沪港通的推进，中国市场将逐步与国际市场接轨。上投摩根资产管理(香港)投资总监张淑婉周五认为，沪港通将有助加速中国市场迈向国际化，投资人应通过多元化的资产配置，把握机遇并抵抗全球市场波动风险，实现资产稳健增值。

她表示，随着沪港通即将启动，A股有望在明年纳入MSCI新兴市场指数，这意味着A股市场将不再独善其身，在引入更多看好A股的海外资金参与的同时，也将更受海外市场波动的影响。

她指出，全球市场风云变幻，必须要做到投资组合的多元化。美国市场近期的经济数据尚可，但市场仍存在加息等不确定因素；不过即使明年美国加息，市场预期也已消化了部分影响。

而欧洲市场应是全球关注的一个焦点，财政政策的纪律性可否维持，量化宽松的货币政策会否继续执行，以及10月底欧洲与乌克兰、俄罗斯商谈冬季油气价格，都决定了欧洲市场后续走向，这些因素有望在10月底逐渐明朗化。

驻上海的上投摩根海外投资业务副总经理侯明甫则表示，随着沪港通开通，上投摩根也会适时推出相关投资产品，未来包括成熟市场、新兴市场在内的海外市场仍会有投资机会。

中国证监会今年4月公布将开展沪港股票市场交易互联互通机制(“沪港通”)试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）

(记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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