《信报》：习奥庄园会晤 难掩战略互疑

(6月10日社评)

国家主席习近平与美国总统奥巴马「庄园会晤」结束。过去两天，二人经过两场会晤、一场晚宴和一起庄园散步，超过八小时「面对面」交谈，双方同意中美今后加强各层次对话沟通，为推进「新型大国关系」谱写了外交新一页。

但中美能否良性互动，明显需要进一步建立相互战略信任；今次庄园之会的环境柔和气氛也难掩两强竞争性关系结构的互疑色彩。

看深一层，美国的亚太再平衡战略，坚决以掌控区内秩序的主导权为主旋律，在军事和外交上，通过巩固区内的军事优势，扩大区内的安全联系，积极参与区内的多边机制，形成足以防范中国军事和安全威胁，并继续在中国宣称的核心利益，包括向台湾售武、在南海及东海争端上，与中国「唱反调」，无可避免激起中美的战略互疑。

国坚持控制对亚太区秩序的主导权，必然无法摆脱视中国为军事「假想敌」的战略窠臼，使中美合作关系不易稳定。中国如何回应美国的亚太再平衡战略，并在这个基础上建构新型大国关系，实在考验习李政府的政治智慧。

中美如何在亚太和平共处，寻求良性互动之道，不仅决定来来两国战略关系，也牵动亚太地区的稳定与繁荣。无论如何，习奥庄园之会，在朝鲜半岛无核化、网络上保护知识财产，双方取得合作性进展，总算为中美建立大国新型关系构筑了一个积极性发展起点。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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