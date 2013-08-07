首批跨境指数ETF料第三季在香港及内地挂牌交易--中华交易服务

路透香港8月7日 - 由港深沪三地交易所合资的中华证券交易服务有限公司周三称，预料首批跨境指数交易所买卖基金（ETF）将于第三季在香港及内地市场挂牌交易，具体时间有待监管机构审批。

继去年底中华证券交易服务公司推出首支全球跨境指数--中华交易服务中国120指数（简称中华120）后，港交所(0388.HK)获授权发行的中华120指数期货将于下周一（12日）于香港挂牌交易，紧随其后是相关ETF产品。

中华交易服务产品开发主管许振威在记者会上称，该公司已授权三家人民币合格境外机构投资者（RQFII）ETF发行商--华夏基金、南方东英和易方达于第三季在香港发行指数ETF产品，同时预料相关ETF同季于内地挂牌交易。

他称，“未来会进一步在香港推出中华120指数期权以及中华A80指数期货及期权，惟时间有待确定。”

他并称，多家结构性产品发行商对发行中华交易服务指数相关产品表示兴趣，如牛熊证及认股证。

中华120指数为香港、上海以及深圳三地交易所合作推出的跨境指数，用以追踪80只在中国内地及40只香港上市而市值及流通量最高的中资企业股份表现。首支期货由港交所发行。

港交所环球市场科股本证券与定息产品及货币联席主管戴志坚称，虽然中华120指数的走势与香港H股指数.HSCE基本一致，但中华120指数涵盖的企业种类更为广泛，包括红筹和民企，因此两支指数的升跌幅不一，并可为投资者提供“单一中国概念”的完整解决方案。

他并称，与恒生指数公司的恒生指数.HSI期货和H股指数期货相比，中华120指数期货的立约价值较低，相信可以吸引更多小型投资者参与。而合约按金只需12,000港元，亦低于恒指期货的82,150港元及H股指数期货的36,600港元。

“中华120指数期货可提供约15倍杠杆效应，成本效益更为显着。”他说。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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