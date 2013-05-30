香港《经济日报》：收水先问债市 储局贼佬试沙煲

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（5月30日社评）
美国10年期国债孳息昨升至近1年高位，此因储局主席伯南克上周放风指下月议息时考虑减买债，测试倘启动退市致债息反弹，金融市场、楼市与内需等能否承受冲击。若市场难耐债息升，退市步伐势有慢没快。
作为美国债市指标的10年期国债孳息，昨曾创近1年新高。底因是市场更忧储局将加快退市。伯南克谈退市，或是测试退市可能产生的冲击。伯南克最关心的是美国债市，因在空前量宽而人为压低债息下，美债已是超级泡沫，亦即他上周提及的长期超低息风险。美债泡沫倘泄气，究竟会造成多大冲击呢？此至少有三大顾虑。
其一，或触发银行体系风险。美国国债近三分之二由当地投资者持有，当中不少由银行吸纳，若美债息续升，银行业所持美债恐现巨额帐面亏损。
其二，恐扼杀楼市复苏。今年3月楼价较去年反弹10%，惟美国楼市仍在清积压阶段，要楼市持续复苏，关键是能否续保持低息。故美债息倘续升，恐扼杀楼市嫩芽。
其三，损害投资与消费。美债孳息为不少商业贷款、消费信贷的利率指标，故债息反弹，势推高企业融资及民间消费贷款成本。
储局放出退市风声在测水温，美债息升至2.2厘，冲击显然不大，假若续升至2.5厘、3厘，能否续撑经济？若各环节撑过在这次测试，储局才有条件部署迈出退市步伐，否则退市只能拖得就拖。
此正反映储局的难处，量宽固没可能无了期，惟美国银行、楼市与消费等均有赖超低息力撑，此重要支柱若有变，复苏能否撑下去，伯南克心里其实无底。储局在择机退市时，势慎之又慎。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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