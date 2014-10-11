李克强称香港高度自治的政策不变

路透柏林10月10日 - 中国国务院总理李克强周五在柏林表示，中央政府保持香港高度自治的政策没有改变，确信香港政府能够保持香港的繁荣与稳定。

李克强在与德国总理默克尔共同出席的新闻发布会上表示，中国坚定不移地贯彻“一国两制”，“港人治港、高度自治”的方针，这一方针没有改变，也不会改变。

李克强表示，保持香港的长期繁荣稳定不仅符合中国利益，更符合香港居民的利益。他还补充道，中国将保护所有外国投资者在香港的合法利益。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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