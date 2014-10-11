李克强称香港高度自治的政策不变

中国检察机关对原国家统计局局长王保安涉嫌受贿案提起公诉
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透柏林10月10日 - 中国国务院总理李克强周五在柏林表示，中央政府保持香港高度自治的政策没有改变，确信香港政府能够保持香港的繁荣与稳定。
李克强在与德国总理默克尔共同出席的新闻发布会上表示，中国坚定不移地贯彻“一国两制”，“港人治港、高度自治”的方针，这一方针没有改变，也不会改变。
李克强表示，保持香港的长期繁荣稳定不仅符合中国利益，更符合香港居民的利益。他还补充道，中国将保护所有外国投资者在香港的合法利益。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。