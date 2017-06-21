中国国务院任命香港第五届政府主要官员 三司全数过渡

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透香港6月21日 - 中国国务院周三任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。
在13个政府决策局方面，三名局长由上届原职留任，包括民政事务局局长刘江华、环境局局长黄锦星及创新及科技局局长杨伟雄。其余10个政策局则由新局长领导，包括公务员事务局局长罗智光、保安局局长李家超、政制及内地事务局局长聂德权、食物及卫生局局长陈肇始、财经事务及库务局局长刘怡翔、教育局局长杨润雄、发展局局长黄伟纶、商务及经济发展局局长邱腾华、运输及房屋局局长陈帆，及劳工及福利局局长罗致光。
此外，国务院任命曾国卫为入境事务处处长（留任）；邓以海为海关关长；白韫六为廉政专员（留任）；孙德基为审计署署长（留任）；卢伟聪为警务处处长（留任）。
上述任命是根据香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥的提名，经国务院任命。根据香港基本法的规定，上述主要官员将于7月1日起履行职责。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。