中国国务院任命香港第五届政府主要官员 三司全数过渡

在13个政府决策局方面，三名局长由上届原职留任，包括民政事务局局长刘江华、环境局局长黄锦星及创新及科技局局长杨伟雄。其余10个政策局则由新局长领导，包括公务员事务局局长罗智光、保安局局长李家超、政制及内地事务局局长聂德权、食物及卫生局局长陈肇始、财经事务及库务局局长刘怡翔、教育局局长杨润雄、发展局局长黄伟纶、商务及经济发展局局长邱腾华、运输及房屋局局长陈帆，及劳工及福利局局长罗致光。