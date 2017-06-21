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时事要闻 | 2017年 6月 21日 星期三 10:54 BJT

中国国务院任命香港第五届政府主要官员 三司全数过渡

路透香港6月21日 - 中国国务院周三任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。

在13个政府决策局方面，三名局长由上届原职留任，包括民政事务局局长刘江华、环境局局长黄锦星及创新及科技局局长杨伟雄。其余10个政策局则由新局长领导，包括公务员事务局局长罗智光、保安局局长李家超、政制及内地事务局局长聂德权、食物及卫生局局长陈肇始、财经事务及库务局局长刘怡翔、教育局局长杨润雄、发展局局长黄伟纶、商务及经济发展局局长邱腾华、运输及房屋局局长陈帆，及劳工及福利局局长罗致光。

此外，国务院任命曾国卫为入境事务处处长（留任）；邓以海为海关关长；白韫六为廉政专员（留任）；孙德基为审计署署长（留任）；卢伟聪为警务处处长（留任）。

上述任命是根据香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥的提名，经国务院任命。根据香港基本法的规定，上述主要官员将于7月1日起履行职责。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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