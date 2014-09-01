修正：香港警方使用胡椒喷雾驱散泛民抗议者

修正第一段措辞

路透香港9月1日（记者 Clare Jim） - 香港警方周一使用胡椒喷雾驱散泛民活动人士，之前全国人大常委会副秘书长李飞在香港发表讲话，解释全国人大常委会有关香港政改的决定，抗议者冲击了现场的一处安检设施，在入口处与警察发生了扭打。

在大楼内的泛民活动人士高叫口号，一度打断李飞的讲话。中国自1997年恢复对香港行使主权后，一直在香港实施“一国两制”政策。

泛民人士希望全面普选，但是北京当局则坚持行政长官候选人须获提名委员会全体委员半数以上支持。该委员会很多成员很可能是拥护中央的人士。

占中活动人士已威胁要封锁香港金融区，除非中央政府允许香港实施普选。未来几周香港或许将暴发抗议活动。

“‘占领中环’是违法活动，如果因为有些人威胁发动激进违法活动，就屈服，那只会换来更多、更大的违法活动，”李飞称。

身着黑衣佩戴黄色丝带的泛民人士被带出会场，他们之前打出标语，并大声呼喊，称中央失信。

在泛民人士被带出现场时，人群中拥护中央政府的人鼓起掌来。

香港学生领袖周永康(Alex Chow)被带离现场。学生活动人士称，他们9月中旬将开始罢课，11所学校的学生已确认将参与罢课行动。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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