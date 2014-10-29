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中国财经 | 2014年 10月 29日 星期三 16:17 BJT

“沪港通”万事俱备只待监管者点头--上交所高管

路透首尔10月29日 - 上海证券交易所副总经理阙波表示，上交所不知道“沪港通”何时启动，并称沪港两家交易所已为项目启动完成了本职工作。

阙波还称，上交所对该事表示乐观。

他在首尔的世界交易所联合会活动间歇向路透表示，现在完全取决于监管者，交易所正在静候，不清楚会在何时启动。(完)

(编译 朱晓军；审校 杜明霞)

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