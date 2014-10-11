黑客组织Anonymous威胁将大规模攻击中国政府网站（更新版）

路透北京10月10日 - 黑客组织Anonymous威胁将大规模黑掉中国政府网站,并会泄露数以万计政府邮件地址细节。

该组织以“Operation Hong Kong”、“#OpHongKong”或“#OpHK”主题在Twitter上发布信息称，周六将针对中国政府服务器发动大规模DDoS攻击，让他们的网站崩溃。

“注意了，准备迎战吧，试试阻止攻击，你们唯一能做到的是让你们所有网站离线。中国，你无法阻止我们。你在对香港公民滥用权力前就该想到我们。”Anonymous在网上发布声明称。

“如果这一事态属实，这正证明中国是网络黑客攻击的受害国之一。中方一贯反对并坚决打击一切形式的网络黑客攻击行为，对有关组织的行为予以谴责。”中国外交部发言人洪磊在记者会上表示。

中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室表示，其网站在周三和周四两次遭到恶意攻击，正常访问一度受阻。

“这种网络攻击行为违反法律，违悖公德，我办已向警方报案。”中联办在其网站上发布声明称，并表示该网站已恢复正常运行。

Anonymous声称要攻击的网站包括公安部网站、国防部网站、司法部网站和香港警务处网站。

中国国防部对路透表示，其网站每天都面临来自国内外的大量攻击，国防部已采取必要措施保障国防部网站安全运行。

中国国家互联网信息办公室拒绝置评。公安部拒绝在电话中立即发表评论。暂时无法联络到香港警务处发表评论。司法部称不知道Anonymous发出的威胁，且其网站不由其维护。

负责维护司法部网站的法制网传媒（北京）有限公司称，未接到关于任何网络攻击的正式通知，目前尚未发现该网站受到任何攻击。

该公司一名技术人员表示，若未来发生网络攻击，该公司也相信能够解决。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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