焦点：中国投资者加码押宝港股 以期规避人民币贬值风险

2014年10月28日，港交所场内交易员盯着午后盘中股价变动的资料图。 REUTERS/Bobby Yip

路透上海7月11日 - 中国投资者正加码押宝港股，以期在人民币挫跌之际寻求安全避风港；人民币兑美元上周跌至2010年以来最低水准。

尽管官方数据显示投机性资本外流目前在控制当中，但投资资金流向则突显外界担忧人民币贬值可能令资本加剧流出中国。

“买进港股的原因有两个，港股便宜且可避开人民币贬值，”Haiying (Shanghai) Investment Consulting Co董事长Liu Haiying表示。

由于港元为盯住美元，只要股价不跌，则以港元计价的港股即提供对人民币贬值的对冲。

投资资本流入香港，导致6月部分中国获准管理对外投资的基金资产增幅创下纪录。

通过沪港通流入香港的资金也达到去年初以来最快，当时投资者押注大陆股市涨势会溢出到香港。

自5月起资金流出速度加快，因人民币兑美元由上涨转为下跌。截至周三时，人民币兑美元跌至6.6980，为2010年以来最低。

人民币大跌会让投资者紧张，去年央行安排人民币贬值震动全球市场，引起国人资本逃离。

“资本外流在持续，而且规模要比官方数据所显示高得多，”加拿大皇家银行驻香港亚洲汇率分析师Sue Trinh称。

尽管英国脱欧后其它新兴市场货币也下跌，但人民币兑美元今年是亚币中表现最差的。中国官方反复表示，中国无意通过人民币贬值促进出口。

**个股选项**

交易商表示，自金融危机以来部分港股估值跌至最低，增加了将资金转入香港的吸引力。

路透计算显示，至7月4日止的46天，中国投资者透过沪港通向港股投入逾100亿美元。5月的资金流入为2015年4月以来最大。

沪港通中最受青睐的股票包括中国建设银行(0939.HK)、中国工商银行(1398.HK)与中国农业银行(1288.HK)，以及腾讯控股(0700.HK)。

资金流入的渠道还包括合格境内机构投资者(QDII)的共同基金。

股票交易所数据显示，过去两个月中国最大的投资港股的交易所上市交易基金--易方达恒生中国企业ETF(510900.SS)管理的资产规模跳增44%，至超过100亿元人民币(15亿美元)。

仅6月该基金管理的资产规模就跳升创纪录的24%，至17亿元人民币。

这种前景引发外界预期中国可能增加境外投资配额，而且可能很快开通深港股票市场交易互联互通机制，即深港通。

香港交易所(0388.HK)已经开始测试深港通的结算系统。

“我猜一些大陆投资者指望即将启动的深港通，但有些人则寻求避险，”大华继显(香港)分析师Hannah Li说。

目前香港股市H股较大陆A股折价30%，指标恒生指数.HSI市盈率为9倍，接近全球金融危机以来低点。

相比而言，中国股市沪深300指数.CSI300市盈率为15，美国股市道琼工业指数.DJI市盈率为19。

这有助于解释为何恒生指数今年迄今表现好于沪深300指数。前者今年迄今下跌6.2%，后者跌逾14%。

“国内经济太差了，没什么放钱的好地方，”散户投资者Zhu Haifeng称，“此外，还有人民币贬值压力。”他买入了青岛啤酒股份(0168.HK)和中国太平(0966.HK)等高股息股票，而且港股在他的投资组合中占三分之二。(完)