《文汇报》：安倍“价值观外交”注定失败

（8月13日社评）

日本前首相鸠山由纪夫接受采访时表示，首相安倍晋三以所谓价值观相同的国家包围中国的做法，是十分幼稚，也不可能实现。安倍上台以来，企图强化日美同盟关系，拉拢东南亚，以达遏制中国的目的。安倍政府无论是在历史问题抑或是在领土问题都采取以邻为壑的对抗态度，加速日本右倾化，只会引起亚洲人民的反感，使日本在国际上更加孤立。

近期安倍频繁往返东南亚各国，四处渲染“中国威胁论”，游说菲律宾等国加强海洋安全合作，不断混淆国际视听，严重损害了中日关系及东亚地区的安全环境。 事实上，包括美国和东盟国家在内，世界各国与中国都有各种各样的利益联系与合作，尤其是东南亚国家与中国的经济密切程度已超过日本。他们不可能为了与日本的所谓共同价值观而与中国交恶。

不少东南亚学者指出，“价值观外交”只是日本的政治工具，并不符合东南亚国家的利益。因此，早前安倍出访菲律宾、马来西亚和新加坡3个东南亚国家，这些国家政府对日本的技术和投资表示欢迎，却对日本共同对付中国的“邀请”避而不谈。

安倍的“价值观外交”破坏了亚太地区和平稳定发展的局面，周边邻国对此抱有戒心；与此同时，除了中日钓鱼岛问题，日本同俄罗斯、韩国都存在领土主权纠纷，而日本在“修宪”、“强军”、参拜靖国神社、以及慰安妇等问题上“右倾化”日益明显，就连其盟国美国也表示担忧。可见安倍政府不能正视历史，妥善解决与亚洲邻国的矛盾，反而让日本在国际社会更为孤立。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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