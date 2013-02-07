香港《经济日报》：中日钓岛亮剑 逼美国揭底牌

（2月7日社评）

日本指控中国军舰以火控雷达锁定日方舰艇是挑衅,两国关系更形紧张,外界难知事件底蕴,惟中日角力已趋尖锐,更可能不介意双方稍有碰撞,以图藉此逼美国亮底牌;双方藉边缘游戏寻出中日美底线后,才有重返谈判基础.

日本首相安倍晋三将于本月中旬访美,此际激化中日矛盾,正好迫使华府进一步表明挺日立场.美国近期虽已一再挺日,如美国前国务卿希拉莉上月中仍在任时指,钓岛为日本管辖范围.惟日本一直不甘心政经实力被中国超前、退当亚太区老二,故安倍冀美国更明确地为日本撑腰,如支持日本解禁集体自卫权等,以增加挑战中国的筹码.

故日本近期不断刺激北京,如设立配备先进舰艇的部队巡弋钓岛等,背后除因国内政治需要外,更要藉事态紧张催逼美国更明确挺日.至于中国行动亦日趋强硬,亦是要逼美国露底牌.

对北京而言,钓岛涉及国家领土主权的核心利益,固不容退让,惟背后尚有另一考量,即藉不断升高钓岛的绷紧气氛,试探美国底牌.钓岛问题表面上是中日角力,实际上却是美国重返亚洲、围堵中国的重要舞台,故只有摸清美国挺日的底线,北京才可筹划因应对策.

若美国续纵容日本,亚洲政经势难安稳,奥巴马不但难专注内政,个中的亚太政经阴霾更会挫损美国经济复苏动力,自吃苦果,但美国又肯就此松绑减少牵制中国?美国如何抉择,将是钓岛和平、亚太和平的关键.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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