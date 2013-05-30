《信报》：调结构成效未彰 中国有降息外压

（5月30日社评）

国际货币基金组织(IMF)昨天下调中国经济增长预测，由原来8%调降至7.75%，形势的变化不断增加央行调整利率政策的压力。

中国经济复苏出现反覆性风险。出口受外需疲弱冲击，加上人民币持续升值，投资和消费效果差强人意，结构失衡问题仍然突出。

明显，设法突破结构性失衡的困局，是构筑持续发展的基础。但经济短期下行压力，无疑也需要央行及早检视政策调整的需要。4月固定资产投资累积同比下跌至20.6%，反映调整结构的改革进度有限。另一方面，制造业对拉动投资增长则每下愈况。内需与外需同告疲弱，压力重重。

昨天IMF下调中国今年经济增长预测至7.75%，显示出中国宏观调控「稳经济」出现更大难度。过去3年，中国经济潜在增长率下滑，无疑可看成是转换经济发展方式的策略。但目前问题的关键在于冀改善增长质素，但结构调整未能取得明显成效，反而使失衡的固有矛盾威胁到增速下行出现潜在失序风险。

照当前形势看，中国依赖投资和出口拉动增长的结构未变，消费增长未符理想，加上制造业生产扩张乏力无起色。

昨天泰国央行终于加入全球降息潮行列。各国进行竞争性货币贬值之势持续蔓延，使中国出口企业面对更大挑战。面对全球竞争性货币贬值变本加厉之势，中国须要认真评估降息的需要。

IMF昨天下调中国经济增长预测，不仅反映中国有加快结构改革的迫切性，短期而言，面对经济下行风险加大，央行或可采取差别利率工具，房地产按揭利率不减，以平衡楼市调控和制造业投资刺激，政策启动的可能性不容抹煞。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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