《信报》：日股升圆汇跌 狂飙愈吹愈烈

（2月7日社评）

日本央行行长白川方明提前卸任,消息刺激日股昨天大幅上涨,日经指数急升逾400点,升幅近4%;与此同时,日圆兑美元亦跌至近3年低位,美元一度升穿94水平,由安倍金融冒险政策所激起的市场狂飙,大有愈吹愈烈之势.

白川下台,标志着政府容忍通缩和日圆走强的阶段正式终结.日圆贬值,政策只会一路深化下去.继财政及货币双管齐下的巨大刺激,上月底,自民及公明两党执政联盟通过2013年度税改方案,以催生新的需求和消费.刺激政策的力度可谓推到极致,也把“以邻为壑”的国际批评置若罔闻.

然而,“安倍经济学”既大手增加财政开支,亦决定计划减税刺激投资消费,但能否推动经济成长,收入可以挹注财政支出的巨大缺口,避免主权债务加速恶化,显然已变成一场赌博.

日圆贬值并没未损及投资信心,反而刺激起市场的投资情绪,若然财富效应亦能够激发消费,加快货币流通的速度,此举对实体经济的影响,无异注入更多货币供应量.

因此,若市场的投资信心不改、情绪不变,日股持续上升,势必令安倍的政策胆量更大,加快贯彻所谓的“安倍经济学”,在白川的阻力一去之下,甚至不排除在4月初央行会议上推出破格的政策.

如今白川方明提早下台,日本央行金融新政策的“体制转变”无疑也加快实现,刺激日股升圆汇跌之势变本加厉.安倍要摆脱通缩,不惜牺牲了央行的独立性,不过,一旦通胀重来,要控制通胀,央行缺乏独立性,无疑是一场灾难.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。