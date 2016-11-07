因应香港立法会宣誓风波 人大通过对基本法第104条释法

路透香港11月7日 - 因应香港立法会个别候任议员早前的宣誓风波，全国人民代表大会周一通过对香港《基本法》第104条有关进行释法，明确第104条规定相关公职人员“就职时必须依法宣誓”的具体含义。

全国人大常委会副秘书长、基本法委员会主任李飞在北京举行的记者会上表示，人大释法是为了为了维护宪法和香港基本法的权威，保证“一国两制”方针在香港得到全面、准确贯彻落实，使立法会选举和候任议员宣誓过程中引发的重大法律争议得到正确解决，确保立法会正常运作。

“通过释法重申和强调相关法定公职人员的政治效忠义务，规范其宣誓行为是非常及时，也是必要的。”他说。

他指出，如果说效忠特区而不效忠于中华人民共和国，实质上就是把香港特区视为独立于国家之外的政治实体，明显违反“一国两制”的方针和基本法。

“基本法要求香港特区有关公职人员政治效忠是基本法的必然要求，是天经地义的。”李飞表示。

人大公告称，对《基本法》第104条“香港特别行政区行政长官、主要官员、行政会议成员、立法会议员、各级法院法官和其他司法人员在就职时必须依法宣誓拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区”的规定，作如下解释：

《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第104条规定的“拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区”，既是该条规定的宣誓必须包含的法定内容，也是参选或者出任该条所列公职的法定要求和条件。

《基本法》第104条规定相关公职人员“就职时必须依法宣誓”，具有以下含义：

（一）宣誓是该条所列公职人员就职的法定条件和必经程式。未进行合法有效宣誓或者拒绝宣誓，不得就任相应公职，不得行使相应职权和享受相应待遇。

（二）宣誓必须符合法定的形式和内容要求。宣誓人必须真诚、庄重地进行宣誓，必须准确、完整、庄重地宣读包括“拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区”内容的法定誓言。

（三）宣誓人拒绝宣誓，即丧失就任该条所列相应公职的资格。宣誓人故意宣读与法定誓言不一致的誓言或者以任何不真诚、不庄重的方式宣誓，也属于拒绝宣誓，所作宣誓无效，宣誓人即丧失就任该条所列相应公职的资格。

（四）宣誓必须在法律规定的监誓人面前进行。监誓人负有确保宣誓合法进行的责任，对符合本解释和香港特别行政区法律规定的宣誓，应确定为有效宣誓；对不符合本解释和香港特别行政区法律规定的宣誓，应确定为无效宣誓，并不得重新安排宣誓。

《基本法》第104条所规定的宣誓，是该条所列公职人员对中华人民共和国及其香港特别行政区作出的法律承诺，具有法律约束力。宣誓人必须真诚信奉并严格遵守法定誓言。宣誓人作虚假宣誓或者在宣誓之后从事违反誓言行为的，依法承担法律责任。

这次是自香港回归以来人大第五次对《基本法》进行释法，引起社会颇大反应。香港民间人权阵线周日举行反释法游行，主办单位估计有1.3万人参加。

游行队伍原本在中环终审法院为终点，但部份人士继续游行至西环中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室(简称中联办)进行抗议示威，其后更引发警民冲突。事件中，警方拘捕两名分别39岁及57岁男子。(完)