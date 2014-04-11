证监会：沪港通统一采用人民币为结算货币（更新版）

* 沪港通交易将统一用人民币结算，港股计价仍为港币

* 沪港通对香港投资者没有限制

* 沪港通将与RQFII等现行制度实现优势互补

(新增更多细节)

路透上海4月11日 -在中国和香港监管层周四联合宣布沪港股票市场开展交易互联互通机制试点后，中国证监会新闻发言人张晓军周五进一步指出，沪港通双向交易将统一用人民币结算，沪港通对香港投资者没有限制，将与RQFII等现行制度实现优势互补。

张晓军在新闻例会上指出，下一步将完善沪港通方案，优化业务流程，出台规范文件及配套措施，做好技术准备，并沟通业务监管和跨境执法问题。对现有《监管合作备忘录》进行补充并与港交所签署互联互通协议，制定有关交易方式、交易时间安排、信息披露等细则和应急处置方案。

“对香港投资者我想应该是没有什么限制，...沪港通统一采用人民币作为结算货币，双方参与对方的交易都是采用人民币进行结算的。”他称。

他表示，沪港通业务的监管权限包括上市公司、证券公司和证券交易服务公司三个方面。对市场主体的监管，遵循不改变制定有关交易方式和信息披露的实施，总体上不会改变两地现行法律、规则和投资者交易习惯的总体原则。

而对于投资者则按照交易发生地原则实行保护。投资者还可依涉外民事诉讼法，向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼，并通过两地司法协助机制予以执行，维护自身合法权益。

张晓军称，此次沪港通合作未涉及深圳证交所，主要考虑相关制度还需在实践中不断完善，初期由沪、港先行先试较为稳妥，另外沪港两地市场估值水平较为接近，对两市场估值水平影响相对较小，同时也是基于交易所自身的需求，两交易所根据自身的定位，通过商业谈判，自主选择以互联的方式开展合作。

他进一步指出，沪港通与QFII、QDII、RQFII都是中国资本账户未完全开放下的特殊安排，其在业务载体、投资方向、交易货币、跨境资金管理方式和投资者自主性均有较大不同，沪港通可以与QFII、QDII、RQFII实现优势互补、

中国证监会周四与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。沪港通试点显示中国资本市场对外开放再进一步；而沪港两个交易所的对接将有助于打破国内大盘蓝筹股长期低迷不振的局面。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 黄凯/曾祥进)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。