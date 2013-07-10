恒生指数公司将推出AH股精明指数

路透香港7月10日 - 恒生指数公司周三称，将于7月22日起推出新一只AH股指数--恒生AH股精明指数，旨在提高两地价差回报。

恒生指数自2007年起推出AH指数系列，其中包括AH溢价指数.HSCAHPI，惟近年AH股价差显着收窄，溢价指数已由2008年最高208点大幅回落，近半年徘徊在100点水平，对投资者吸引力减退。

恒生指数公司董事兼总经理关永盛在记者会上称，由于合格境外机构投资者（QFII）、合格境内机构投资者（QDII）以及人民币合格境外机构投资者（RQFII）的规模扩大，两地股份价差收窄，部分A股比H股的溢价甚至下降至100以下，换言之H股较A股的价格更高。

“简单而言，AH股精明指数就是那一只价低就持有那一只，通过A股和H股之间的转换以赚取额外回报。”他说。

AH股精明指数每月根据需要而转换，若成份股公司的AH股价格比率大于103，会将A股转换至H股，若这个价格比率少于97则由H股转换至A股。

恒指公司执行副总裁兼研究及发展主管黄伟雄称，根据测试模型，当AH价格比率在105卖出A股并买入H股，在价格比率在95时卖出H股并买入A股，转换的回报比起无转换多出11%。

恒指公司的研究并显示，由2008年至2013年上半年，平均每年转换23次及平均回转10.7次，平均每年回报率为18.8%。

AH指数系列覆盖54只成分股，按流通比率五大股份分别是工商银行(1398.HK)(601398.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、民生银行(1988.HK)(600016.SS)以及中国平安(2318.HK)(601318.SS)。

AH股溢价指数周三收跌0.2%，报110.88点。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。