沪港通技术测试本周六重启 已为常态不代表开闸临近-消息

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京10月30日 - 两名消息人士周四对路透表示，沪港通技术测试在上周末暂停后，本周六将再次启动。但沪港通测试已为常态，此次恢复不能理解为沪港通已经临近。
此前因为沪港通推出时间晚于预期，市场预期此次上证所再度恢复测试似乎预示着沪港通工作再度推进，随时可能开闸。但沪港两地相关人员亦表示，沪港通万事俱备只待监管者点头。
”前几周我们这一直在做这种测试，就是上周停了一次，这不能说明什么问题。”国内某知名券商国际业务部人士表示，另一家大型券商的相关人士亦发表了相同的观点。
今日中证网引述中国证监会副主席姚刚表示，沪港通各项准备工作已到最后阶段。而香港证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)周三亦表示，其所在机构已完成推出沪港通所需的全部监管步骤。
上海证券交易所副总经理阙波周三表示，上交所不知道“沪港通”何时启动，并称沪港两家交易所已为项目启动完成了本职工作。针对技术测试问题，上证所相关人士拒绝对此发表任何评论。
中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定。近日香港证监会和上海证券交易所官员分别表示，均已做好相关准备工作。(完)
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
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