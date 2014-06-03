沪港通是内地大型券商新机遇 对香港本地业者是威胁

路透香港6月3日 - 香港和上海券商今年10月将迎来沪港股票市场交易互联互通(简称“沪港通”)，这对于内地大型券商来说是新的机遇，但对于香港本地券商则是威胁。

根据所谓的沪港股票市场交易互联互通机制，上海证券交易所和香港联合交易所将允许两地投资者通过当地证券公司（或经纪商）买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

目前，由于中国放松资本市场管制的步伐非常缓慢，外资只能通过一些试点计划对大陆A股市场进行非常有限的投资，比如合格境外机构投资者制度(QFII)和人民币QFII。

新机制也将有配额限制，但向散户投资者开放。

即将到来的变化，为长期在香港开展业务的内地券商带来了宝贵机会。

“直通车机制可能导致香港较小型券商发生整合，”美银美林驻香港的香港与大陆银行分析师Chris Lai表示，指的是沪港股票市场交易互联互通机制。

近几年香港市场交易量稳步下滑，本地券商拼命争夺不断缩小的蛋糕。他们面对内地券商的竞争，处境更加堪忧。

与香港同业相比，大陆券商覆盖的A股家数更多、在境内市场拥有多年经验而且收费较低。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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