中国希望与淡水河谷建立船运伙伴关系--中国驻巴西大使

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透巴西利亚5月26日 - 中国驻巴西大使李金章周一表示，中国有兴趣与巴西矿产巨头淡水河谷(VALE5.SA)建立合作伙伴关系，把铁矿石从Valemax大型散货运输船转移到较小型的船只上，因为中国仍禁止这种大型船舶在该国港口停靠。
淡水河谷的Valemax运输能力为40万吨，但因规模巨大而未获准在中国的港口停靠。这令淡水河谷降低运费成本，从而与必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)等澳洲同业展开竞争的努力受挫。
中国船东一直强烈反对让淡水河谷的超大型船停靠国内港口，因为担心这可能加剧船只过剩的局面，并损失自己的市场份额。
李金章大使在巴西利亚的一个会议上对外国记者表示，中国的交通运输部愿意讨论并解决这个问题，包括建立合作伙伴关系、将铁矿石进行转运等选项，以携手降低运输成本。
转运就是把铁矿石从Valemax转移到规模较小的船只上，以便能停靠在中国港口。淡水河谷目前正在马来西亚兴建一个转运中心，并且在菲律宾已有一个转运系统投入运行。
李金章没有进一步详细阐述合作伙伴关系的细节问题。
淡水河谷目前的运输成本为每吨22美元左右。
如果Valemax大型乾散货船能直接开到中国，淡水河谷将节省每吨大约7美元的成本。澳洲铁矿石生产商目前比巴西同业的成本每吨低10美元。
李金章表示，Valemax无法停靠中国港口的问题仍在，并称“主要是由于技术原因”。
在Valemax于2011年12月首次在大连港靠岸后，中国交通运输部在2012年初以安全考虑为由，禁止Valemax停靠国内港口。(完)
(编译 徐文焰；审校 张若琪)
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