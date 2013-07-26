博客：灰色收入成中国公立医院常态

记者 Kazunori Takada

医疗行业人士和专家表示，收受贿赂是帮助中国公立医院维持运营的润滑剂；如果薪资微薄的医生和行政管理人员失去这部分非法收入，中国的医疗体系将难以正常运转。

他们称，中国医疗体系的弊端在某种程度上应归咎于政府的政策。在这一体制下，医生及其他工作人员寄望于从需要手术的患者那里收取额外好处，并从医药公司和医疗设备供应商处拿回扣。

中国当局上周指控英国制药商葛兰素史克(GSK.L)在华企业通过向医生和官员行贿，以提高销售并推高药价，从而曝光了医药行业的这一丑闻。葛兰素史克称这一事件“令人羞愧”，周一表态称其一些在华高管看来违反了中国法律。

对于医药企业和医疗设备制造商而言，中国是一个颇具吸引力的市场。根据咨询公司麦肯锡的数据，到2020年，中国医疗支出预计将比2011年时增加两倍，从3,570亿美元升至1万亿美元。

腐败的滋生在很大程度上归因于医生微薄的工资，他们的工资水平与公务员的收入相当。医生和行业专家表示，医院可以发奖金，但公立医院资金短缺，因此收入通常比较低。

北京明德医院(Oasis International Hospital)院长陈沛表示，在北京，一名刚刚从医学院毕业的医生包括奖金在内的月薪为3,000元，相当于一名出租车司机的收入。一位从医10年的医生月薪约为一万元。

**靠工资无法生活**

过去30年，中国政府推动医疗行业不断市场化，这就意味着中国1.35万家公立医院必须自负盈亏。

根据卫生部的数据，2011年，医疗服务仅占公立医院营收逾50%，营收约40%来自开药，剩下的则来自其他收入以及政府补助。自1980年代以来，政府逐步减少对公立医院的补贴。

医院管理者能够自行制定患者住院、护理和化验项目的收费，但政府部门制定手术收费标准，确保普通民众负担得起手术费。而通过设置建议价格，政府控制很多处方药的价格上限。

这使得医院几乎没有提升员工收入的空间。

一位曾在北京某知名医院担任要职的医生说，他收入的80%来自贿赂。如果没有这部分收入，他每月收入不到600美元。他已经在五年前离开中国，目前在英国仍从医。

这名50岁的医师匿名表示：“(贿赂)这部分收入必不可少。仅凭工资没办法生存。”

一位在中国有15年医疗行业从业经历的高管称，贿赂和腐败存在于公立医院的各个层面。